Начало героической обороны «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска

3 февраля 1943 года — начало героической обороны «Малой земли», которая продолжалась 225 дней и завершилась освобождением Новороссийска

Город был оккупирован немецкими и румынскими войсками. В жестоком бою советский десант отвоевал у сильно превосходящего по численности врага пятачок площадью около 30 квадратных километров. Этот маленький клочок земли и получил название «Малая земля».

В течение семи месяцев советские войска героически обороняли «Малую землю», отражая атаки крупных сил пехоты и танков немецкой армии. 16 сентября 1943 года вместе с наступавшей Красной армией защитники плацдарма полностью освободили Новороссийск.