Советская станция «Луна-9» совершила первую мягкую посадку на Луну

3 февраля 1966 года советская станция «Луна-9» совершила первую мягкую посадку на Луну, передала первое фото с Луны. #ЛунаНаша – победа на промежуточном этапе лунной гонки