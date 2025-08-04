Государь Иван Грозный учредил опричнину

3 февраля 1565 года государь Иван Грозный учредил опричнину.

Непосредственным поводом к введению опричнины стали противоречия между абсолютистскими устремлениями Грозного и фактическим двоевластием, которое царило в стране, где деятельность монарха была серьезно ограничена Боярской думой.