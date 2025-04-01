Из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь»

3 февраля 1925 года из Большого театра СССР впервые транслировалась радиопостановка оперы «Князь Игорь»

Уже через три дня, 6 февраля, состоялась вторая пробная радиотрансляция — опера Петра Чайковского «Евгений Онегин». Эти события положили начало регулярным радиотрансляциям театральных постановок из московских театров.

В эфире Всесоюзного радио были представлены практически все оперы русских композиторов-классиков и современных отечественных композиторов. Телевизоров на тот момент еще не было, и такие передачи слушала вся страна.