В Россию прибыла 14-летняя немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская

14 февраля 1744 года в Россию прибыла 14-летняя немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, будущая Екатерина II. 2525 верст, холод, плохие дороги, ночевки в карете и на неустроенных постоялых дворах, нападение разбойников… Могла и не доехать