Озвучены «кондиции» для вступления Анны Иоанновны на престол

14 февраля 1730 года озвучены «кондиции» (условия) для вступления Анны Иоанновны на престол. Ограничение самодержавия аристократией. 8 марта того же года эти «кондиции» императрица «при всем народе изволила, приняв, изодрать»