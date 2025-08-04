В Москве Петром I основан Аптекарский огород

14 февраля 1706 года в Москве Петром I основан Аптекарский огород (Ботанический сад МГУ). По легенде, Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу – «для наущения граждан в их различии».