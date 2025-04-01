Родился композитор Александр Даргомыжский

14 февраля 1813 года родился композитор Александр Даргомыжский

Он наряду с Глинкой — основоположник русской классической школы. Его центральное произведение — опера «Русалка» знаменовала рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы, в которой Даргомыжский впервые воплотил в музыке тему социального неравенства.

Даргомыжский занимался музыкально-общественной деятельностью. В 1859 году стал членом комитета Русского музыкального общества, участвовал в работе сатирического журнала «Искра», а также успел сблизиться с группой молодых композиторов, известной впоследствии под названием «Могучая кучка».