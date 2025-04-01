На Центральном телевидении состоялась премьера первой серии детективного цикла «Следствие ведут знатоки»

14 февраля 1971 года в СССР на Центральном телевидении состоялась премьера первой серии детективного цикла «Следствие ведут знатоки»

Идея создания телесериала принадлежала министру внутренних дел СССР Николаю Щелокову, который поставил цель «очеловечить» образ советского милиционера для широкой аудитории. Авторами сценария стали супруги Ольга и Александр Лавровы.

С первых серий телефильм завоевал любовь зрителей. Пик популярности пришелся на начало 1980-х годов. Актеры, игравшие «ЗнаТоКов», и ранее были известны кинозрителю, но именно благодаря сериалу приобрели всесоюзную славу.