В Москве был подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи

14 февраля 1950 года в Москве был подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи

Этот документ стал первым стратегическим международным документом Китайской Народной Республики. Он был рассчитан на тридцать лет с возможностью автоматического продления еще на пять. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи состоял из преамбулы и шести статей.

После знаменитого доклада о развенчании культа личности Сталина, представленного Никитой Хрущевым, в советско-китайских отношениях наступило охлаждение. В 1964 году произошел практически полный разрыв отношений между странами и Договор фактически потерял свое значение, хотя формально действовал до 11 апреля 1980 года.