Родился просветитель, учёный-физик и педагог Сергей Петрович Капица

14 февраля 1928 года родился просветитель, учёный-физик и педагог Сергей Петрович Капица.

В 1965 году Сергей Петрович стал профессором МФТИ, более тридцати лет он преподавал общую физику и заведовал кафедрой. В 1973 году была издана его книга «Жизнь науки», которая стала ориентиром для появившейся в том же году на Центральном телевидении телепередачи «Очевидное – невероятное», которая стала для многих окном в науку.

Помимо популяризации науки Сергей Петрович был серьёзно озабочен общим культурным и образовательным уровнем подрастающего поколения. Он стал первым лауреатом Золотой медали Российской академии наук за достижения в области пропаганды научных знаний.