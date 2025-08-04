Подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»

14 февраля 1950 года в Москве был подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи».

По некоторым сведениям, договор был заключён ещё в августе 1945 года между Иосифом Сталиным и Мао Цзэдуном, а церемония подписания 1950 года просто стала способом снять с него гриф «секретно». Подписали его министры иностранных дел: от КНР Чжоу Эньлай, а от СССР Андрей Вышинский.

Договор потерял своё значение в 1960-е годы, когда произошёл раскол в отношениях КПСС и КПК, но формально действовал до 11 апреля 1980 года. Китайская сторона заявила, что не будет его продлевать.