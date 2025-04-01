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Красной армией были освобождены Ростов-на-Дону и Луганск от немецко-фашистской оккупации
14 февраля 1943 года Красной армией были освобождены Ростов-на-Дону и Луганск от немецко-фашистской оккупации
За время оккупации оба города были практически разрушены. Нацисты расстреляли большое количество мирных жителей. В Ростове-на-Дону из более чем полумиллиона человек довоенного населения на момент освобождения осталось около 150 тысяч.
Освобождение Ростова-на-Дону позволило Красной армии в кратчайшие сроки изгнать фашистских захватчиков с территории Кубани и Кавказа. Советские нефтяные месторождения были в безопасности. Сегодня многие улицы носят имена героев, принимавших участие в освобождении городов.
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Другие события в этот день
В Москве был подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи
14 февраля 1950 года в Москве был подписан Советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимной помощи Этот документ стал первым стратегическим международным документом Китайской Народной Республики. Он был рассчитан на тридцать лет с возможностью автоматического продления еще на пять. Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи состоял из преамбулы и шести статей. После знаменитого доклада о развенчании культа личности Сталина, представленного Никитой Хрущевым, в советско-китайских отношениях наступило охлаждение. В 1964 году произошел практически полный разрыв отношений между странами и Договор фактически потерял свое значение, хотя формально действовал до 11 апреля 1980 года.
14 февраля∙1950 год
Освобожден Ворошиловград (Луганск)
14 февраля 1943 освобожден Ворошиловград (Луганск) – освобождение Украинской ССР от нацистов началось с Луганщины.
14 февраля∙1943 год
В Россию прибыла 14-летняя немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская
14 февраля 1744 года в Россию прибыла 14-летняя немецкая принцесса София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, будущая Екатерина II. 2525 верст, холод, плохие дороги, ночевки в карете и на неустроенных постоялых дворах, нападение разбойников… Могла и не доехать
14 февраля∙1744 год
Озвучены «кондиции» для вступления Анны Иоанновны на престол
14 февраля 1730 года озвучены «кондиции» (условия) для вступления Анны Иоанновны на престол. Ограничение самодержавия аристократией. 8 марта того же года эти «кондиции» императрица «при всем народе изволила, приняв, изодрать»
14 февраля∙1730 год
На Центральном телевидении состоялась премьера первой серии детективного цикла «Следствие ведут знатоки»
14 февраля 1971 года в СССР на Центральном телевидении состоялась премьера первой серии детективного цикла «Следствие ведут знатоки» Идея создания телесериала принадлежала министру внутренних дел СССР Николаю Щелокову, который поставил цель «очеловечить» образ советского милиционера для широкой аудитории. Авторами сценария стали супруги Ольга и Александр Лавровы. С первых серий телефильм завоевал любовь зрителей. Пик популярности пришелся на начало 1980-х годов. Актеры, игравшие «ЗнаТоКов», и ранее были известны кинозрителю, но именно благодаря сериалу приобрели всесоюзную славу.
14 февраля∙1971 год
В Москве Петром I основан Аптекарский огород
14 февраля 1706 года в Москве Петром I основан Аптекарский огород (Ботанический сад МГУ). По легенде, Петр лично посадил там ель, пихту и лиственницу – «для наущения граждан в их различии».
14 февраля∙1706 год
День освобождения Ростова и Ворошиловграда
14 февраля 1943 года – день освобождения Ростова и Ворошиловграда
14 февраля∙1943 год
Подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи»
14 февраля 1950 года в Москве был подписан советско-китайский «Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи». По некоторым сведениям, договор был заключён ещё в августе 1945 года между Иосифом Сталиным и Мао Цзэдуном, а церемония подписания 1950 года просто стала способом снять с него гриф «секретно». Подписали его министры иностранных дел: от КНР Чжоу Эньлай, а от СССР Андрей Вышинский. Договор потерял своё значение в 1960-е годы, когда произошёл раскол в отношениях КПСС и КПК, но формально действовал до 11 апреля 1980 года. Китайская сторона заявила, что не будет его продлевать.
14 февраля∙1950 год
Родился просветитель, учёный-физик и педагог Сергей Петрович Капица
14 февраля 1928 года родился просветитель, учёный-физик и педагог Сергей Петрович Капица. В 1965 году Сергей Петрович стал профессором МФТИ, более тридцати лет он преподавал общую физику и заведовал кафедрой. В 1973 году была издана его книга «Жизнь науки», которая стала ориентиром для появившейся в том же году на Центральном телевидении телепередачи «Очевидное – невероятное», которая стала для многих окном в науку. Помимо популяризации науки Сергей Петрович был серьёзно озабочен общим культурным и образовательным уровнем подрастающего поколения. Он стал первым лауреатом Золотой медали Российской академии наук за достижения в области пропаганды научных знаний.
14 февраля∙1928 год
Подвиг 83-летнего Матвея Кузьмина
14 февраля 1942 произошел подвиг 83-летнего Матвея Кузьмина. Вывел немцев под огонь наших войск, пожертвовав собой. Старейший по дате рождения Герой Советского Союза (1858). Памятники Зое Космодемьянской и Матвею Кузьмину на станции Московского метро «Партизанская»
14 февраля∙1942 год
Родился композитор Александр Даргомыжский
14 февраля 1813 года родился композитор Александр Даргомыжский Он наряду с Глинкой — основоположник русской классической школы. Его центральное произведение — опера «Русалка» знаменовала рождение нового жанра, народно-бытовой психологической музыкальной драмы, в которой Даргомыжский впервые воплотил в музыке тему социального неравенства. Даргомыжский занимался музыкально-общественной деятельностью. В 1859 году стал членом комитета Русского музыкального общества, участвовал в работе сатирического журнала «Искра», а также успел сблизиться с группой молодых композиторов, известной впоследствии под названием «Могучая кучка».
14 февраля∙1813 год