Красной армией были освобождены Ростов-на-Дону и Луганск от немецко-фашистской оккупации

14 февраля 1943 года Красной армией были освобождены Ростов-на-Дону и Луганск от немецко-фашистской оккупации

За время оккупации оба города были практически разрушены. Нацисты расстреляли большое количество мирных жителей. В Ростове-на-Дону из более чем полумиллиона человек довоенного населения на момент освобождения осталось около 150 тысяч.

Освобождение Ростова-на-Дону позволило Красной армии в кратчайшие сроки изгнать фашистских захватчиков с территории Кубани и Кавказа. Советские нефтяные месторождения были в безопасности. Сегодня многие улицы носят имена героев, принимавших участие в освобождении городов.