В Москве были снесены Красные ворота. Столица лишилась одной из своих достопримечательностей

3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота. Столица лишилась одной из своих достопримечательностей.

Это сделали из-за необходимости «урегулировать уличное движение». Многие редкостные элементы, украшавшие ворота, были разбиты, разломаны и расколоты.

Красные ворота построили в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. К началу XX века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи.