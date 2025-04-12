Открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов

3 июня 1917 года был открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

На съезде меньшевики и эсеры, находившиеся в большинстве, отвергли предложенные большевиками резолюции о прекращении войны и передаче всей власти Советам.

За это Ленин назвал своих политических оппонентов «соглашателями», а ещё, по легенде, произнёс крылатую фразу «Есть такая партия». Во время съезда состоялась демонстрация, которая прошла, вопреки ожиданиям, под большевистскими лозунгами.