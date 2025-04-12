Был создан Совет Безопасности Российской Федерации

3 июня 1992 года был создан Совет Безопасности Российской Федерации.

Он обеспечивает условия для реализации функций Президента по управлению государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, защите прав и свобод граждан.

Председателем Совета Безопасности Российской Федерации по должности является Президент Российской Федерации. Сейчас эту должность занимает Владимир Владимирович Путин.