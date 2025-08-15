«Разграничительная грамота» между Новгородом и Норвегией о сферах влияния на Кольском полуострове

3 июня 1326 года вышла «Разграничительная грамота» между Новгородом и Норвегией о сферах влияния на Кольском полуострове. Этот документ связывают с договором между королем Хаконом Хаконсоном и Александром Невским (1251)