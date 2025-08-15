Состоялось первое награждение медалью «За оборону Ленинграда»

3 июня 1943 года состоялось первое награждение медалью «За оборону Ленинграда»

Оно прошло на торжественном собрании в Смольном. Медаль № 1 получил первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов. До 1945 года было награждено около 600 тысяч участников обороны Ленинграда.

На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» было награждено почти полтора миллиона человек. Среди них — 15 тысяч блокадных детей и подростков. Награждались и жители других областей СССР, оказавшие большую помощь в эвакуации ленинградцев. Было также предусмотрено и вручение медали посмертно.