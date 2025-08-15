В Москве был подписан Русско-китайский договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги

3 июня 1896 года в Москве был подписан Русско-китайский договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги

Согласно договору Китай позволил России строить железную дорогу, которая шла от Читы до Владивостока и Порт-Артура и де-факто являлась продолжением Транссибирской железной дороги. Она должна была дать России современный транспорт на Дальнем Востоке.

КВЖД была построена в 1903 году. Она принадлежала Российской империи и обслуживалась ее подданными. Считается, что строительство дороги было шагом по увеличению влияния нашей страны на Дальнем Востоке, укреплению российского военного присутствия на берегах Желтого моря, а также явилось одной из главных причин войны с Японией.