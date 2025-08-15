Под натиском польской армии пал Смоленск

3 июня 1611 года под натиском польской армии пал Смоленск. Осада длилась почти два года – 624 дня. Смоленская оборона дала пример стойкости всей стране, повлияла на ход событий во время Смуты. Прославлена в романе В.Мединского «Стена»