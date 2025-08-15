Совет труда и обороны принял решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала

3 июня 1930 года Совет труда и обороны принял решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала

Канал протяженностью 227 километров был построен в исключительно короткие сроки — 1 год и 9 месяцев. Торжественное открытие канала состоялось уже 5 августа 1933 года. Первый участок водной трассы был введен в эксплуатацию 23 апреля 1933-го, а весь канал целиком — 2 августа того же года.

Беломорканал объединил водные пути северо-западной, а затем и центральной частей СССР с судоходными реками бассейна Белого моря. Также он стал одним из самых известных символов Советского Союза, а его строительство — одним из самых значительных во время первой пятилетки.