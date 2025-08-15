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Совет труда и обороны принял решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала
3 июня 1930 года Совет труда и обороны принял решение о строительстве Беломорско-Балтийского канала
Канал протяженностью 227 километров был построен в исключительно короткие сроки — 1 год и 9 месяцев. Торжественное открытие канала состоялось уже 5 августа 1933 года. Первый участок водной трассы был введен в эксплуатацию 23 апреля 1933-го, а весь канал целиком — 2 августа того же года.
Беломорканал объединил водные пути северо-западной, а затем и центральной частей СССР с судоходными реками бассейна Белого моря. Также он стал одним из самых известных символов Советского Союза, а его строительство — одним из самых значительных во время первой пятилетки.
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Другие события в этот день
Празднество Владимирской иконе Божией Матери
3 июня - Празднество Владимирской иконе Божией Матери. Установлено в память спасения Москвы от нашествия крымского хана Махмет-Гирея в 1521
3 июня∙1521 год
Красногорское морское сражение
3 июня 1790 года прошло Красногорское морское сражение – отбита попытка шведов напасть на Кронштадт и Петербург. «Битва морских великанов»
3 июня∙1790 год
В Москве были снесены Красные ворота. Столица лишилась одной из своих достопримечательностей
3 июня 1927 года в Москве были снесены Красные ворота. Столица лишилась одной из своих достопримечательностей. Это сделали из-за необходимости «урегулировать уличное движение». Многие редкостные элементы, украшавшие ворота, были разбиты, разломаны и расколоты. Красные ворота построили в 1709 году по приказу Петра I в честь победы над шведами в Полтавской битве. К началу XX века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи.
3 июня∙1927 год
Под натиском польской армии пал Смоленск
3 июня 1611 года под натиском польской армии пал Смоленск. Осада длилась почти два года – 624 дня. Смоленская оборона дала пример стойкости всей стране, повлияла на ход событий во время Смуты. Прославлена в романе В.Мединского «Стена»
3 июня∙1611 год
Родился русский хирург, основоположник нейрохирургии Николай Бурденко
3 июня 1876 года родился русский хирург, основоположник нейрохирургии Николай Бурденко В 1914 году Бурденко отправился добровольцем на фронт Первой мировой войны. Он провел колоссальную работу по снижению уровня смертности и ампутаций в результате ранений солдат, изучал и развивал методы Пирогова. Переехав в Москву в 1923 году, Николай Нилович многое сделал для выделения нейрохирургии в самостоятельный раздел медицины. Например, в 1932 году был создан первый в мире Центральный нейрохирургический институт. Благодаря деятельности Бурденко после Гражданской войны военная медицина СССР оказалась достаточно подготовленной к началу Великой Отечественной войны. Главный хирург Красной армии провел несколько тысяч операций в непосредственной близости от фронта, был контужен, перенес инсульт, почти полностью потерял слух, но продолжал вести практическую и исследовательскую деятельность.
3 июня∙1876 год
Открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов
3 июня 1917 года был открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов. На съезде меньшевики и эсеры, находившиеся в большинстве, отвергли предложенные большевиками резолюции о прекращении войны и передаче всей власти Советам. За это Ленин назвал своих политических оппонентов «соглашателями», а ещё, по легенде, произнёс крылатую фразу «Есть такая партия». Во время съезда состоялась демонстрация, которая прошла, вопреки ожиданиям, под большевистскими лозунгами.
3 июня∙1917 год
В Москве был подписан Русско-китайский договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги
3 июня 1896 года в Москве был подписан Русско-китайский договор о постройке Китайско-Восточной железной дороги Согласно договору Китай позволил России строить железную дорогу, которая шла от Читы до Владивостока и Порт-Артура и де-факто являлась продолжением Транссибирской железной дороги. Она должна была дать России современный транспорт на Дальнем Востоке. КВЖД была построена в 1903 году. Она принадлежала Российской империи и обслуживалась ее подданными. Считается, что строительство дороги было шагом по увеличению влияния нашей страны на Дальнем Востоке, укреплению российского военного присутствия на берегах Желтого моря, а также явилось одной из главных причин войны с Японией.
3 июня∙1896 год
Отражена попытка англо-французских сил высадить в Таганроге морской десант
3 июня 1855 года в ходе Крымской войны казаками, добровольцами и внутренней стражей отражена попытка англо-французских сил высадить в Таганроге морской десант
3 июня∙1855 год
Состоялось первое награждение медалью «За оборону Ленинграда»
3 июня 1943 года состоялось первое награждение медалью «За оборону Ленинграда» Оно прошло на торжественном собрании в Смольном. Медаль № 1 получил первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрей Жданов. До 1945 года было награждено около 600 тысяч участников обороны Ленинграда. На 1985 год медалью «За оборону Ленинграда» было награждено почти полтора миллиона человек. Среди них — 15 тысяч блокадных детей и подростков. Награждались и жители других областей СССР, оказавшие большую помощь в эвакуации ленинградцев. Было также предусмотрено и вручение медали посмертно.
3 июня∙1943 год
Был создан Совет Безопасности Российской Федерации
3 июня 1992 года был создан Совет Безопасности Российской Федерации. Он обеспечивает условия для реализации функций Президента по управлению государством, формированию внутренней, внешней и военной политики в области безопасности, защите прав и свобод граждан. Председателем Совета Безопасности Российской Федерации по должности является Президент Российской Федерации. Сейчас эту должность занимает Владимир Владимирович Путин.
3 июня∙1992 год
«Разграничительная грамота» между Новгородом и Норвегией о сферах влияния на Кольском полуострове
3 июня 1326 года вышла «Разграничительная грамота» между Новгородом и Норвегией о сферах влияния на Кольском полуострове. Этот документ связывают с договором между королем Хаконом Хаконсоном и Александром Невским (1251)
3 июня∙1326 год