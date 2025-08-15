Родился русский хирург, основоположник нейрохирургии Николай Бурденко

3 июня 1876 года родился русский хирург, основоположник нейрохирургии Николай Бурденко

В 1914 году Бурденко отправился добровольцем на фронт Первой мировой войны. Он провел колоссальную работу по снижению уровня смертности и ампутаций в результате ранений солдат, изучал и развивал методы Пирогова. Переехав в Москву в 1923 году, Николай Нилович многое сделал для выделения нейрохирургии в самостоятельный раздел медицины. Например, в 1932 году был создан первый в мире Центральный нейрохирургический институт.

Благодаря деятельности Бурденко после Гражданской войны военная медицина СССР оказалась достаточно подготовленной к началу Великой Отечественной войны. Главный хирург Красной армии провел несколько тысяч операций в непосредственной близости от фронта, был контужен, перенес инсульт, почти полностью потерял слух, но продолжал вести практическую и исследовательскую деятельность.