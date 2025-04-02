В Москве был утвержден проект первой городской канализации

11 марта 1892 года в Москве был утвержден проект первой городской канализации

Вплоть до конца XIX века столица избавлялась от нечистот вывозным способом. Они скапливались в выгребных ямах, представлявших собой деревянные срубы. Власти до последнего откладывали вопрос о строительстве канализации, решился только московский губернатор князь Владимир Голицын.

В конце концов власти остановились на проекте инженеров Кастальского, Левачева, Николаенко, Семенова, Шпейера и Трунина. В 1898 году первая очередь канализации вступила в строй. Тогда она охватывала всего 219 домовладений, но к 1909 году — уже 30 тысяч.