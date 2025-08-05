Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС

11 марта 1985 года Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум избрал его «единодушно». 24 августа 1991 Горбачев объявил о сложении полномочий Генсека