Фонограф Томаса Эдисона был продемонстрирован во Французской академии

11 марта 1878 года фонограф Томаса Эдисона был продемонстрирован во Французской академии.

Эдисон параллельно вел работу над усовершенствованием телефона. Он пытался изобрести автоматический способ записи сообщений. В процессе работы Эдисон запел над мембраной с припаянной иглой, которая задрожала и кольнула изобретателя в палец. Так родилась идея использовать звуковые вибрации для воздействия на иглу, которая бы оставляла канавки на вращающемся цилиндре с покрытием из фольги.

Эдисон получил патент на свое изобретение в 1878 году в США. Постепенно изобретение начало пользоваться большим успехом. Но Томас временно забросил дальнейшую работу над ним, увлекшись лампой накаливания. За усовершенствование фонографа тогда взялись другие.