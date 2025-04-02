Был создан Центральный аэроклуб СССР

11 марта 1935 года был создан Центральный аэроклуб СССР

В этот день Центральный совет Осоавиахима и Центрального Комитета ВЛКСМ приняли специальное постановление о создании Центрального аэроклуба СССР. Он стал одним из старейших, а впоследствии наиболее известным аэроклубом Советского Союза.

Через полгода после открытия Центральный аэроклуб стал членом Международной авиационной федерации. В 1938 году ему было присвоено имя Чкалова. За период Великой Отечественной войны аэроклуб подготовил более двух тысяч парашютистов, около 350 летчиков и 350 планеристов.