День создания управления охраны Московского Кремля

11 марта 1918 года — день создания управления охраны Московского Кремля (комендатуры Московского Кремля)

Тогда из Петрограда в Москву переехал Совет народных комиссаров РСФСР. В Кремле разместились центральные органы власти и управления. Первым комендантом Кремля стал Яков Стрижак, но уже через две недели его сменил Павел Мальков.

В октябре 2004 года была образована Служба коменданта Московского Кремля ФСО России, куда вошла Комендатура Московского Кремля, Президентский полк и Президентский оркестр. Статус Московского Кремля обязывает к организации его охраны на высшем уровне.