Петр I издал указ об открытии в 40 городах России цифирных школ

11 марта 1714 года Петр I издал указ об открытии в 40 городах России цифирных школ

Это были начальные общеобразовательные школы для мальчиков из духовенства и местной знати, в которых их обучали грамоте, письму, арифметике, началам геометрии. Школы открывались при архиерейских домах и знатнейших монастырях.

Целью этих школ была первоначальная подготовка кадров для гражданской службы, поэтому их посещение требовалось для детей приказных в возрасте от 10 до 15 лет, но уже в 1719 году туда должны были ходить «всякого чина дети, кроме однодворцев».