В закладки
Николай I утвердил «Описание дамских нарядов»
11 марта 1834 года Николай I утвердил «Описание дамских нарядов» – для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору. «Что ж касается до покроя платьев, то оный должны иметь все по одному образцу»
Теги:
477
Другие события в этот день
В Москве был утвержден проект первой городской канализации
11 марта 1892 года в Москве был утвержден проект первой городской канализации Вплоть до конца XIX века столица избавлялась от нечистот вывозным способом. Они скапливались в выгребных ямах, представлявших собой деревянные срубы. Власти до последнего откладывали вопрос о строительстве канализации, решился только московский губернатор князь Владимир Голицын. В конце концов власти остановились на проекте инженеров Кастальского, Левачева, Николаенко, Семенова, Шпейера и Трунина. В 1898 году первая очередь канализации вступила в строй. Тогда она охватывала всего 219 домовладений, но к 1909 году — уже 30 тысяч.
11 марта∙1892 год
По приказу заболевшего «тяжким огненным недугом» Ивана IV бояре присягают его сыну-младенцу
11 марта 1553 года по приказу заболевшего «тяжким огненным недугом» Ивана IV (22 года) бояре присягают его сыну-младенцу. «И бысть мятеж велик и шумъ и рѣчи многия въ въсѣх боярех, а не хотят пеленичнику служити». Но Иван Грозный выздоровел – и ничего не забыл
11 марта∙1553 год
Был создан Центральный аэроклуб СССР
11 марта 1935 года был создан Центральный аэроклуб СССР В этот день Центральный совет Осоавиахима и Центрального Комитета ВЛКСМ приняли специальное постановление о создании Центрального аэроклуба СССР. Он стал одним из старейших, а впоследствии наиболее известным аэроклубом Советского Союза. Через полгода после открытия Центральный аэроклуб стал членом Международной авиационной федерации. В 1938 году ему было присвоено имя Чкалова. За период Великой Отечественной войны аэроклуб подготовил более двух тысяч парашютистов, около 350 летчиков и 350 планеристов.
11 марта∙1935 год
День создания управления охраны Московского Кремля
11 марта 1918 года — день создания управления охраны Московского Кремля (комендатуры Московского Кремля) Тогда из Петрограда в Москву переехал Совет народных комиссаров РСФСР. В Кремле разместились центральные органы власти и управления. Первым комендантом Кремля стал Яков Стрижак, но уже через две недели его сменил Павел Мальков. В октябре 2004 года была образована Служба коменданта Московского Кремля ФСО России, куда вошла Комендатура Московского Кремля, Президентский полк и Президентский оркестр. Статус Московского Кремля обязывает к организации его охраны на высшем уровне.
11 марта∙1918 год
Петр I издал указ об открытии в 40 городах России цифирных школ
11 марта 1714 года Петр I издал указ об открытии в 40 городах России цифирных школ Это были начальные общеобразовательные школы для мальчиков из духовенства и местной знати, в которых их обучали грамоте, письму, арифметике, началам геометрии. Школы открывались при архиерейских домах и знатнейших монастырях. Целью этих школ была первоначальная подготовка кадров для гражданской службы, поэтому их посещение требовалось для детей приказных в возрасте от 10 до 15 лет, но уже в 1719 году туда должны были ходить «всякого чина дети, кроме однодворцев».
11 марта∙1714 год
Фонограф Томаса Эдисона был продемонстрирован во Французской академии
11 марта 1878 года фонограф Томаса Эдисона был продемонстрирован во Французской академии. Эдисон параллельно вел работу над усовершенствованием телефона. Он пытался изобрести автоматический способ записи сообщений. В процессе работы Эдисон запел над мембраной с припаянной иглой, которая задрожала и кольнула изобретателя в палец. Так родилась идея использовать звуковые вибрации для воздействия на иглу, которая бы оставляла канавки на вращающемся цилиндре с покрытием из фольги. Эдисон получил патент на свое изобретение в 1878 году в США. Постепенно изобретение начало пользоваться большим успехом. Но Томас временно забросил дальнейшую работу над ним, увлекшись лампой накаливания. За усовершенствование фонографа тогда взялись другие.
11 марта∙1878 год
Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв
11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв. За день до этого, 10 марта, после продолжительной болезни скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Предложение по кандидатуре Горбачёва вынес на заседание Политбюро Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко. 11 марта уже избранный Генеральный секретарь Михаил Горбачёв выступил на Пленуме со своей речью. Из его уст прозвучали ставшие позже культовыми слова — «ускорение» и «гласность». При этом Горбачёв обещал четко придерживаться линии своего предшественника.
11 марта∙1985 год
Из-за угрозы германского наступления Советское правительство переехало из Петрограда в Москву
11 марта 1918 года из-за угрозы германского наступления Советское правительство переехало из Петрограда в Москву, которая снова стала столицей
11 марта∙1918 год
Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС
11 марта 1985 года Горбачев стал Генеральным секретарем ЦК КПСС. Пленум избрал его «единодушно». 24 августа 1991 Горбачев объявил о сложении полномочий Генсека
11 марта∙1985 год
Принят «Устав о сторожевой и станичной службе»
11 марта 1632 года принят «Устав о сторожевой и станичной службе» – круглосуточная охрана границы, чтобы «на государевы украйны безвестно не приходили»
11 марта∙1632 год