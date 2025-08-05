Николай I утвердил «Описание дамских нарядов»

11 марта 1834 года Николай I утвердил «Описание дамских нарядов» – для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору. «Что ж касается до покроя платьев, то оный должны иметь все по одному образцу»