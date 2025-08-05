Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв

11 марта 1985 года Генеральным секретарем ЦК КПСС был избран Михаил Сергеевич Горбачёв.

За день до этого, 10 марта, после продолжительной болезни скончался Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко. Предложение по кандидатуре Горбачёва вынес на заседание Политбюро Министр иностранных дел СССР Андрей Громыко.

11 марта уже избранный Генеральный секретарь Михаил Горбачёв выступил на Пленуме со своей речью. Из его уст прозвучали ставшие позже культовыми слова — «ускорение» и «гласность». При этом Горбачёв обещал четко придерживаться линии своего предшественника.