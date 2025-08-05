По приказу заболевшего «тяжким огненным недугом» Ивана IV бояре присягают его сыну-младенцу

11 марта 1553 года по приказу заболевшего «тяжким огненным недугом» Ивана IV (22 года) бояре присягают его сыну-младенцу. «И бысть мятеж велик и шумъ и рѣчи многия въ въсѣх боярех, а не хотят пеленичнику служити». Но Иван Грозный выздоровел – и ничего не забыл