Умер один из самых прославленных и самых спорных политиков в отечественной истории — Владимир Ильич Ленин

21 января 1924 года умер один из самых прославленных и самых спорных политиков в отечественной истории — Владимир Ильич Ленин.

В мае 1922 года Ленин тяжело заболел, у него случился инсульт. Причиной общего ухудшения здоровья вождя наблюдавшие его врачи считали изнашивание кровеносной и нервной системы организма вследствие хронического переутомления и полученного при покушении летом 1918 года ранения.

Основным итогом деятельности Владимира Ленина стало создание первого в мире советского государства, просуществовавшего три четверти века. За это время Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли победить разруху, поразившую страну после Первой мировой и Гражданской войн, успешно отразить масштабную внешнюю интервенцию и превратиться в развитое индустриальное государство.