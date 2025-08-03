Правитель Русской Америки Муравьев отправил донесение, что намерен укрывать в Ново-Архангельске индейца, которого обитатели Аляски хотели принести в жертву

21 января 1821 года правитель Русской Америки Муравьев отправил донесение, что намерен укрывать в Ново-Архангельске индейца, которого обитатели Аляски хотели принести в жертву«Русские не в одной Европе должны покровительствовать нещастным». Но и в Америке.