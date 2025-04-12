Совет народных комиссаров СССР принял решение об основании в Москве главного Ботанического сада

21 января 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял решение об основании в Москве главного Ботанического сада

Организация парка была приурочена к 220-летию Академии наук СССР, хотя реальным днем основания сада считается 14 апреля 1945 года, когда Президиум Академии наук СССР утвердил развернутую программу по его строительству. Несмотря на то, что еще шла война, эти события знаменовали собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни.

По сей день Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук остается одним из виднейших ботанических садов Европы. Живые коллекции Сада насчитывают более 8220 видов и 8110 форм и сортов растений. В 2014 году территория Ботанического сада была включена в состав ВДНХ.