Указ Петра I о школе Пушкарского приказа

21 января 1701 года вышел указ Петра I о школе Пушкарского приказа: «инженеры зело потребны». В Табели о рангах (1722) офицеры инженерных войск были поставлены на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. День инженерных войск. В ходе СВО высокую эффективность показала инженерная система дистанционного минирования ИСДМ