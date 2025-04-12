День инженерных войск

21 января — День инженерных войск

В этот день в 1701 году вышел указ Петра I о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», или «Школы математических и навигацких наук», как любил ее называть сам царь. Это учебное заведение стало предтечей не только профессиональных военных артиллеристов инженеров и моряков, но и многих будущих гражданских инженерных факультетов.

Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества, но особенно отличились в период Великой Отечественной войны. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза.