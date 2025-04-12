Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»

21 января 1921 года Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»

Речь шла о коммунистической партии, создателем которой и являлся Ленин. Он был непримирим к тем, кто уклонялся от правильной партийной линии, но в то же время требовал внимательного партийного подхода к людям.

Указывая на огромную ответственность большевистской партии, как правящей партии Советского государства, Ленин призывал к строжайшему соблюдению всех норм партийной жизни, к осуществлению принципов коллективности руководства партией и страной.