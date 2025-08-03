Свадьба Василия III и Елены Глинской

21 января 1526 года прошла свадьба Василия III и Елены Глинской – от этого брака родился Иван Грозный.

Ферапонтов монастырь. Здесь, в вологодской глуши, Василий III молился о долгожданном наследнике – и его получил! Иван IV Васильевич (Иван Грозный) побывал здесь дважды