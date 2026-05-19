Был освобожден Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков

21 января 1943 года был освобожден Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков

Враги вторглись в край 2 августа 1942 года и к концу месяца оккупировали практически всю его территорию. За полгода немцы убили 32 тысячи человек, разрушили тысячи жилых домов и производственных зданий.

21 января 1943 года к 5 часам утра Ставрополь полностью перешел под контроль Красной армии, а уже 26 января Ставропольский край был полностью освобожден от нацистов.