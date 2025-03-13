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Смерть В. Ленина
Смерть В. Ленина
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Другие события в этот день
Свадьба Василия III и Елены Глинской
21 января 1526 года прошла свадьба Василия III и Елены Глинской – от этого брака родился Иван Грозный. Ферапонтов монастырь. Здесь, в вологодской глуши, Василий III молился о долгожданном наследнике – и его получил! Иван IV Васильевич (Иван Грозный) побывал здесь дважды
21 января∙1526 год
День инженерных войск
21 января — День инженерных войск В этот день в 1701 году вышел указ Петра I о создании в Москве «Школы пушкарского приказа», или «Школы математических и навигацких наук», как любил ее называть сам царь. Это учебное заведение стало предтечей не только профессиональных военных артиллеристов инженеров и моряков, но и многих будущих гражданских инженерных факультетов. Инженерные войска принимали участие во всех сражениях по защите Отечества, но особенно отличились в период Великой Отечественной войны. За подвиги во славу Родины более 100 тысяч военнослужащих инженерных войск были награждены орденами и медалями, около 700 удостоены высокого звания Героя Советского Союза.
21 января∙1701 год
На Болотной площади в Москве казнен Пугачев
21 января 1775 года на Болотной площади в Москве казнен Пугачев. «Прости, народ православный»
21 января∙1775 год
Правитель Русской Америки Муравьев отправил донесение, что намерен укрывать в Ново-Архангельске индейца, которого обитатели Аляски хотели принести в жертву
21 января 1821 года правитель Русской Америки Муравьев отправил донесение, что намерен укрывать в Ново-Архангельске индейца, которого обитатели Аляски хотели принести в жертву«Русские не в одной Европе должны покровительствовать нещастным». Но и в Америке.
21 января∙1821 год
Указ Петра I о школе Пушкарского приказа
21 января 1701 года вышел указ Петра I о школе Пушкарского приказа: «инженеры зело потребны». В Табели о рангах (1722) офицеры инженерных войск были поставлены на ранг выше офицеров пехоты и кавалерии. День инженерных войск. В ходе СВО высокую эффективность показала инженерная система дистанционного минирования ИСДМ
21 января∙1701 год
Совет народных комиссаров СССР принял решение об основании в Москве главного Ботанического сада
21 января 1945 года Совет народных комиссаров СССР принял решение об основании в Москве главного Ботанического сада Организация парка была приурочена к 220-летию Академии наук СССР, хотя реальным днем основания сада считается 14 апреля 1945 года, когда Президиум Академии наук СССР утвердил развернутую программу по его строительству. Несмотря на то, что еще шла война, эти события знаменовали собой начало новой эпохи созидательной мирной жизни. По сей день Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук остается одним из виднейших ботанических садов Европы. Живые коллекции Сада насчитывают более 8220 видов и 8110 форм и сортов растений. В 2014 году территория Ботанического сада была включена в состав ВДНХ.
21 января∙1945 год
Был освобожден Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков
21 января 1943 года был освобожден Ставропольский край от немецко-фашистских захватчиков
21 января∙1943 год
Умер Ленин
21 января 1924 года умер Ленин (53 года). До 1951 День памяти Ленина был нерабочим днем
21 января∙1924 год
Умер один из самых прославленных и самых спорных политиков в отечественной истории — Владимир Ильич Ленин
21 января 1924 года умер один из самых прославленных и самых спорных политиков в отечественной истории — Владимир Ильич Ленин. В мае 1922 года Ленин тяжело заболел, у него случился инсульт. Причиной общего ухудшения здоровья вождя наблюдавшие его врачи считали изнашивание кровеносной и нервной системы организма вследствие хронического переутомления и полученного при покушении летом 1918 года ранения. Основным итогом деятельности Владимира Ленина стало создание первого в мире советского государства, просуществовавшего три четверти века. За это время Советская Россия, а затем и Советский Союз смогли победить разруху, поразившую страну после Первой мировой и Гражданской войн, успешно отразить масштабную внешнюю интервенцию и превратиться в развитое индустриальное государство.
21 января∙1924 год
Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии»
21 января 1921 года Ленин в газете «Правда» впервые употребил фразу «Руководящая роль партии» Речь шла о коммунистической партии, создателем которой и являлся Ленин. Он был непримирим к тем, кто уклонялся от правильной партийной линии, но в то же время требовал внимательного партийного подхода к людям. Указывая на огромную ответственность большевистской партии, как правящей партии Советского государства, Ленин призывал к строжайшему соблюдению всех норм партийной жизни, к осуществлению принципов коллективности руководства партией и страной.
21 января∙1921 год