Родился русский географ Петр Семёнов-Тян-Шанский

14 января 1827 года родился русский географ Петр Семёнов-Тян-Шанский.

В возрасте 15 лет юноша поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Он мог сделать прекрасную военную карьеру, но выбрал науку и стал членом Русского географического общества. В 1856 году Семёнов совершил свою первую экспедицию на Тянь-Шань.

С 1873 по 1914 годы Пётр Петрович являлся главой Русского географического общества. Из-под его пера вышли капитальные труды по географии. А в 1897 году он даже организовал проведение Первой всеобщей переписи населения России. Приставка «Тян-Шанский» была добавлена к его фамилии лишь в 1906 году.