Родился хоккеист, олимпийский чемпион, «легенда № 17» Валерий Харламов

14 января 1948 года родился хоккеист, олимпийский чемпион, «легенда № 17» Валерий Харламов

В 1962 году, несмотря на проблемы со здоровьем, Харламов стал заниматься в спортшколе ЦСКА. Через семь лет он вошел в основной состав хоккейной команды. С этого времени и до 1981 года Харламов считался самым быстрым и техничным нападающим планеты.

Харламов — не только двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта СССР, но и символ целой эпохи. Сегодня его 17-й номер выведен из обращения в ЦСКА и сборной России.