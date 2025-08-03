Петр I повелел носить европейские костюмы

14 января 1700 года Петр I повелел дворянам, боярам, купцам и служилым всех чинов носить европейские костюмы.

Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились, указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием.

С 1701 по 1724 года было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья.