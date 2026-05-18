Началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция

14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция

Через 13 дней, 27 января, были освобождены основные коммуникации Ленинграда со страной. В этот же день был дан салют в честь снятия блокады города, которая длилась страшные 872 дня.

В результате операции советские войска отбросили противника от Ленинграда, практически полностью освободили Ленинградскую область, западную часть Калининской области и вступили на территорию Эстонии.