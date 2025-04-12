День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России

14 января — День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России.

Дату выбрали в связи с тем, что 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура», хотя истоки зарождения Военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу X–XI веков.

За столько лет функции Военно-оркестровой службы не сильно изменились. В настоящее время в ее состав входят более 220 оркестров, которые продолжают играть важную роль в вооруженных силах. Их главная задача — содействие духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала российских вооруженных сил.