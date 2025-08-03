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Началось освобождение Европы от Наполеона
14 января 1813 года со взятия казаками из летучего корпуса Платова прусских городов Эльбинг, Мариенбург и Мариенвердер началось освобождение Европы от Наполеона
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Другие события в этот день
Родился русский географ Петр Семёнов-Тян-Шанский
14 января 1827 года родился русский географ Петр Семёнов-Тян-Шанский. В возрасте 15 лет юноша поступил в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Он мог сделать прекрасную военную карьеру, но выбрал науку и стал членом Русского географического общества. В 1856 году Семёнов совершил свою первую экспедицию на Тянь-Шань. С 1873 по 1914 годы Пётр Петрович являлся главой Русского географического общества. Из-под его пера вышли капитальные труды по географии. А в 1897 году он даже организовал проведение Первой всеобщей переписи населения России. Приставка «Тян-Шанский» была добавлена к его фамилии лишь в 1906 году.
14 января∙1827 год
Состоялось торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки
14 января 1814 года в Петербурге состоялось торжественное открытие Императорской Публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека)
14 января∙1814 год
День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России
14 января — День Военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. Дату выбрали в связи с тем, что 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура», хотя истоки зарождения Военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу X–XI веков. За столько лет функции Военно-оркестровой службы не сильно изменились. В настоящее время в ее состав входят более 220 оркестров, которые продолжают играть важную роль в вооруженных силах. Их главная задача — содействие духовному и культурному развитию военнослужащих и гражданского персонала российских вооруженных сил.
14 января∙1921 год
Опубликовано бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня»
14 января 1942 года в газете «Правда» опубликовано бессмертное стихотворение Константина Симонова «Жди меня». Жди меня, и я вернусь. Только очень жди
14 января∙1942 год
Петр I повелел носить европейские костюмы
14 января 1700 года Петр I повелел дворянам, боярам, купцам и служилым всех чинов носить европейские костюмы. Новые порядки приживались с трудом. Переходу на европейское платье противились, указы приходилось повторять, вывешивать на городских воротах чучела с образцами, брать с ослушников пошлину, а мастерам грозить жестоким наказанием. С 1701 по 1724 года было издано 17 различных указов, регламентирующих правила ношения костюма европейского образца, типов тканей, отделку форменного и праздничного платья.
14 января∙1700 год
Родился русский географ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский
14 января 1827 года родился русский географ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский. В ходе двух экспедиций 1856 и 1857 годов он обследовал 23 горных перевала, определил высоты 50 вершин, собрал 300 образцов горных пород, коллекции насекомых и моллюсков и 1000 экземпляров растений, в том числе ранее неизвестных науке, и, наконец, опроверг старые представления о вулканическом происхождении Тянь-Шаня. Также ему удалось собрать вторую по значимости коллекцию картин и гравюр в Европе, которую ученый завещал Эрмитажу. Семенов-Тян-Шанский принимал важное участие в работах по отмене крепостного права. Это далеко не полный перечень совершенных Петром Петровичем открытий и благодеяний за его долгую жизнь.
14 января∙1827 год
День трубопроводных войск Вооружённых Сил России
14 января — День трубопроводных войск Вооружённых Сил России. Новый род войск был создан в СССР на основе опыта Великой Отечественной войны. 14 января 1952 года вышла директива «О формировании отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу». И трубопроводные войска до сих пор не имеют аналогов ни в одной стране мира. Серьезной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время войны в Афганистане, на территории которого были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1200 километров. В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска Тыла Вооруженных Сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях.
14 января∙1952 год
Родился хоккеист, олимпийский чемпион, «легенда № 17» Валерий Харламов
14 января 1948 года родился хоккеист, олимпийский чемпион, «легенда № 17» Валерий Харламов
14 января∙1948 год
Началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция
14 января 1944 года началась Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция
14 января∙1944 год
Образована Московская область
14 января 1929 года образована Московская область (Центрально-промышленная область). Включала в себя и другие современные области
14 января∙1929 год
Издан указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского»
14 января 1700 года вышел указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского» – боярам, дворянам московским и всех чинов служилым. До 1724 Петр издал 17 указов о правилах ношения европейского костюма. Для наглядности на городских воротах вывешивали чучела с образцами
14 января∙1700 год