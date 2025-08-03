Родился русский географ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский

14 января 1827 года родился русский географ Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский.

В ходе двух экспедиций 1856 и 1857 годов он обследовал 23 горных перевала, определил высоты 50 вершин, собрал 300 образцов горных пород, коллекции насекомых и моллюсков и 1000 экземпляров растений, в том числе ранее неизвестных науке, и, наконец, опроверг старые представления о вулканическом происхождении Тянь-Шаня. Также ему удалось собрать вторую по значимости коллекцию картин и гравюр в Европе, которую ученый завещал Эрмитажу. Семенов-Тян-Шанский принимал важное участие в работах по отмене крепостного права. Это далеко не полный перечень совершенных Петром Петровичем открытий и благодеяний за его долгую жизнь.