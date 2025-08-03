Издан указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского»

14 января 1700 года вышел указ Петра I «О ношении платья на манер Венгерского» – боярам, дворянам московским и всех чинов служилым. До 1724 Петр издал 17 указов о правилах ношения европейского костюма. Для наглядности на городских воротах вывешивали чучела с образцами