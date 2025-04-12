День трубопроводных войск Вооружённых Сил России

14 января — День трубопроводных войск Вооружённых Сил России.

Новый род войск был создан в СССР на основе опыта Великой Отечественной войны. 14 января 1952 года вышла директива «О формировании отдельного батальона перекачки горючего по трубопроводу». И трубопроводные войска до сих пор не имеют аналогов ни в одной стране мира.

Серьезной проверкой боеготовности этих войск стала их работа во время войны в Афганистане, на территории которого были развернуты полевые магистральные трубопроводы общей протяженностью более 1200 километров. В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска Тыла Вооруженных Сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях.