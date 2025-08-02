Премьера фильма-сказки Александра Птушко «Садко»

5 января 1953 года состоялась премьера фильма-сказки Александра Птушко «Садко». 27 млн зрителей, Серебряный лев Венецианского кинофестиваля и прокат в США под названием «Волшебное путешествие Синдбада»